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14 травня 2020, четвер, 11:18 7
Суспільство 2020-05-14T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ прибутку 400 пасажирів. На обсервацію погодилися двоє

В Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ прибутку 400 пасажирів. На обсервацію погодилися двоє

Кира Молчанова
Евакуація українців, спецрейси
Літак. Фото: Air Azur
Літак. Фото: Air Azur

В Україну продовжують прилітати спецрейси з різних країн. Так, 12 травня 600 українців прибули з Азербайджану, Великобританії, Італії та Ізраїлю, а з 14 травня — понад 400 пасажирів прилетіли спецрейсами з Туреччини, Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв авіарейси з пасажирами з Стамбула, Шарм-ель-Шейха і Дубая. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили на в'їзд понад 400 пасажирів, які прибули цими літаками", - сказано в ньому.

В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.

Майже всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Правильність внесення громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили в ході проведення паспортного контролю.

Двоє громадян України, які прибули з Туреччини і не встановили мобільний додаток, погодилися на обсервацію.

Наголошується, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд з України майже 16 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня 800 пасажирів прибуло в Україну спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії.

9 травня 700 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Німеччини, Нідерландів, ОАЕ і Великобританії.

Також 9 травня 46 українців вилетіли спецрейсом з Кувейту.

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