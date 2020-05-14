В Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ прибутку 400 пасажирів. На обсервацію погодилися двоє

В Україну продовжують прилітати спецрейси з різних країн. Так, 12 травня 600 українців прибули з Азербайджану, Великобританії, Італії та Ізраїлю, а з 14 травня — понад 400 пасажирів прилетіли спецрейсами з Туреччини, Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини. "За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв авіарейси з пасажирами з Стамбула, Шарм-ель-Шейха і Дубая. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили на в'їзд понад 400 пасажирів, які прибули цими літаками", - сказано в ньому. В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття. Майже всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами. Правильність внесення громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили в ході проведення паспортного контролю. Двоє громадян України, які прибули з Туреччини і не встановили мобільний додаток, погодилися на обсервацію. Наголошується, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд з України майже 16 тис. осіб. Як повідомляли Українські Новини, 8 травня 800 пасажирів прибуло в Україну спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії. 9 травня 700 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Німеччини, Нідерландів, ОАЕ і Великобританії. Також 9 травня 46 українців вилетіли спецрейсом з Кувейту.