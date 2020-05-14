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14 травня 2020, четвер, 11:08 4
Європа 2020-05-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
Російські депутати надягли значки, які повинні відлякувати коронавірус

Російські депутати надягли значки, які повинні відлякувати коронавірус

Кира Молчанова
Росія, Держдума РФ, Російські депутати, коронавірус в Росії
Значок проти коронавіруса. Фото: allergstop.ru
Значок проти коронавіруса. Фото: allergstop.ru

У Росії, яка вийшла на 2 місце в світі за рівнем захворюваності на коронавірус, депутати Держдуми прийшли на засідання зі значками у вигляді чорно-білого хреста і оголосили, що це пристрої, які відлякують COVID-19. Про це повідомляє видання "Новий час".

"Наскільки мені мої колеги підказують, це якісь спеціальні пристрої, які відлякують вірус", – пояснив ситуацію спікер Держдуми В'ячеслав Володін, коли у нього запитали про значки.

"Антикоронавірусний" значок можна купити в інтернеті за 950 рублів. На сайтах, де продають пристрої написано, що вони нібито дезінфікують повітря перед людиною за допомогою "нової формули діоксиду хлору". Продавці обіцяють захист від грипу H1N1, пташиного грипу, гепатиту, пневмонії, ГРВІ, туберкульозу, менінгіту та інших "ключових пандемічних вірусів".

При цьому деякі російські депутати ігнорують вимогу носити маски і рукавички в публічних місцях.

Навіть прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков теж був помічений з чорно-білим значком-хрестом на початку квітня, але потім заявив, що пристрій не працює.

Як повідомляли Українські Новини, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков хворий на коронавірус і на даний момент знаходиться в лікарні.

Раніше про те, що він хворий на коронавірус, заявив новий прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Незважаючи на інтенсивну захворюваність, у Росії з 12 травня послабили карантин.

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