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14 травня 2020, четвер, 06:30 7
Медицина 2020-05-14T07:30:03+03:00
Українські Новини
ПЛР-тестування на коронавірус збільшать втричі, до 20 тисяч на добу, – Степанов

ПЛР-тестування на коронавірус збільшать втричі, до 20 тисяч на добу, – Степанов

Ирина Николенко
МОЗ, Максим Степанов, коронавірус в Україні, ПЛР-тести
Кількість ПЛР-тестів на коронавірус збільшать в 3 рази
Кількість ПЛР-тестів на коронавірус збільшать в 3 рази

В той час, як станом на 13 квітня в Україні зареєстрували 507 нових випадків зараження коронавірусом, міністр охорони здоров'я Максим Степанов хоче збільшити кількість проведених досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) до 10 тисяч на добу вже найближчим часом. Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що кількість тестів на коронавірус методом ПЛР спочатку збільшать до 10 тисяч на добу, а потім вдвічі більше – до 20 тисяч.

З його слів, упродовж цього тижня планується збільшити кількість досліджень до 10 тисяч на добу.

Також він зазначив, що упродовж місяця вдалося збільшити кількість щодобових ПЛР-досліджень в 10 разів – з 700 до 7 тисяч.

Деякі тести доводиться робити довго через завантаженість лабораторій нестачу кваліфікованих лаборантів.

"Навантаження збільшується, тому що ми розширюємо перелік тестованих осіб. І тому іноді аналізи робляться досить довго, але ми вирішуємо ці питання в кожному конкретному випадку. У тому числі навчаємо лаборантів, так як до епідемії не було достатньої кількості кваліфікованих кадрів", – зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, 11 травня в Україні збільшили кількість тестів ПЛР на 10%, провели 5 678 досліджень на коронавірусну інфекцію.

В Україні тестування на коронавірусну інфекцію методом ПЛР робить всього 59 лабораторій.

Також, станом на 12 травня, за добу зафіксували 375 нових випадків зараження, всього хворих коронавірусом в Україні – 16023 осіб.

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