Диагностику коронавируса проводят 59 лабораторий. В каких областях сделали больше всего тестов

В Украине за сутки зафиксировали 504 случая заболевания коронавирусом. Чтобы определить это, было проведено 7 763 тестов на выявление инфекции. Диагностику коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по состоянию на текущий момент проводят 59 лабораторий в разных областях Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Всего ПЦР-тестирование делает 59 лабораторий различной формы собственности, разного подчинения. Самое большое количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, Виннице, Херсоне, Черкассах", - сказал он. По его словам, нагрузка на конкретную лабораторию зависит от уровня заболеваемости в области. Министр отметил, что в зависимости от нагрузки на лабораторию результаты тестирования ждут до 3-4 дней. Также Степанов подчеркнул, что тестирование умерших на коронавирус является обязательным в том случае, если были клинические симптомы инфекции. Как сообщали Українськi Новини, британские ученые провели исследования, в ходе которого определили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения заявила об обновлении стратегического плана по борьбе с инфекцией на 2020 год.