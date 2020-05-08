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08 мая 2020, пятница, 14:35 511
Общество 2020-05-08T14:45:02+03:00
Українські Новини
Диагностику коронавируса проводят 59 лабораторий. В каких областях сделали больше всего тестов

Диагностику коронавируса проводят 59 лабораторий. В каких областях сделали больше всего тестов

Кира Молчанова
Коронавирус, коронавирус в Украине, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус
Коронавирус. Самоизоляция. Карантин. Мужчина. Фото: Pixabay
Коронавирус. Самоизоляция. Карантин. Мужчина. Фото: Pixabay

В Украине за сутки зафиксировали 504 случая заболевания коронавирусом. Чтобы определить это, было проведено 7 763 тестов на выявление инфекции. Диагностику коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по состоянию на текущий момент проводят 59 лабораторий в разных областях Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Всего ПЦР-тестирование делает 59 лабораторий различной формы собственности, разного подчинения. Самое большое количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, Виннице, Херсоне, Черкассах", - сказал он.

По его словам, нагрузка на конкретную лабораторию зависит от уровня заболеваемости в области.

Министр отметил, что в зависимости от нагрузки на лабораторию результаты тестирования ждут до 3-4 дней.

Также Степанов подчеркнул, что тестирование умерших на коронавирус является обязательным в том случае, если были клинические симптомы инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, британские ученые провели исследования, в ходе которого определили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения заявила об обновлении стратегического плана по борьбе с инфекцией на 2020 год.

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