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  • У Південній Кореї після пом'якшення карантину фіксують нові спалахи коронавірусу
13 травня 2020, середа, 20:50 3
Світ 2020-05-13T21:00:01+03:00
Українські Новини
У Південній Кореї після пом'якшення карантину фіксують нові спалахи коронавірусу

У Південній Кореї після пом'якшення карантину фіксують нові спалахи коронавірусу

Елизавета Кесельман
Південна Корея, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Південній Кореї
Коронавірус. Фото: reuters.com
Коронавірус. Фото: reuters.com

Після того, як у Південній Кореї виявили повторне зараження на коронавірус у тих, хто одужав, влада заявила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину. Про це передає Yonhap.

Наголошується, що за добу влада зафіксувала 119 осіб. Як повідомляється, 69 випадків виявили в Сеулі. В той час, як 23 хворих виявили в Кенгідо, 15 - в Інчхоні, п'яти - в провінції Північний Чхунчонг, чотирьох - у Пусані і по одному в провінціях Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.

"В Сеулі зафіксували ще один спалах інфекції, пов'язану з нічними клубами в сеульському мікрорайоні Итаевон, що призвело до 119 випадків захворювання по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Північна Корея заявила про отстутствии хворих на коронавірус в країні, однак інші країни вважають це брехнею.

Крім того, в Китаї після пом'якшення карантину фіксують спалахи коронавірусу, а також в Ухані, де вже відкрили школи для молодших класів - виявили п'ять нових випадків зараження коронавірусом.

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