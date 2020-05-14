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14 травня 2020, четвер, 05:45 5
Економіка 2020-05-14T07:00:04+03:00
Українські Новини
Гривня підскочила: офіційний курс НБУ на четвер

Гривня підскочила: офіційний курс НБУ на четвер

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, Гривня, Офіційний курс
Гривні.
Гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 травня, на 10,50 коп. до 26,6897 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 травня, на 2,49 коп. до 26,7947 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,8897
1 долар США 26,6897
1 швейцарський франк 27,5663
10 єн 2,4965
10 російських рублів 3,6446
1 євро 29,0291

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 травня на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу.

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