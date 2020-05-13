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13 мая 2020, среда, 10:28 164
Экономика 2020-05-13T10:36:23+03:00
Українські Новини
Посреди недели доллар начал падать. Курс валют на 13 мая

Посреди недели доллар начал падать. Курс валют на 13 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 мая на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,43 коп. до 28,7093 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,10 коп. до 29,2576 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,6760 27,0169 28,7093 29,2576 3,15 3,74
Максимальный 26,8500 27,5000 28,9500 29,8000 3,51 5,00
Минимальный 26,5050 26,8900 28,3000 28,9900 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар.


Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

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