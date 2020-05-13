Гривна выросла в цене. Курс НБУ на 13 мая

В то время, как во вторник, 12 мая, доллар подорожал в обменных пунктах киевских банков, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 мая, на 2,49 коп. до 26,7947 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 мая, на 0,11 коп. до 26,8196 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,1209 1 доллар США 26,7947 1 швейцарский франк 27,6462 10 иен 2,4955 10 российских рублей 3,6657 1 евро 29,0843