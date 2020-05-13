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13 мая 2020, среда, 07:00 58
Экономика 2020-05-13T07:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна выросла в цене. Курс НБУ на 13 мая

Гривна выросла в цене. Курс НБУ на 13 мая

Ольга Фандорина
Гривна, Курс гривны, курс доллара, курс гривны к доллару

В то время, как во вторник, 12 мая, доллар подорожал в обменных пунктах киевских банков, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 мая, на 2,49 коп. до 26,7947 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 мая, на 0,11 коп. до 26,8196 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1209
1 доллар США 26,7947
1 швейцарский франк 27,6462
10 иен 2,4955
10 российских рублей 3,6657
1 евро 29,0843
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