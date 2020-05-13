Гривня зміцнюється другий день поспіль: курс нацвалюти на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зміцнення у вівторок на 8 коп . у середу зміцнився на 7 коп. до 26,68 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,69-26,70 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,70-26,73 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,66-26,69 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,38% з 23,74 UAH/USD до 26,68 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як за тиждень, з 30 квітня по 8 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 16,86% до 27,0563 UAH/USD, економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Тим часом у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 травня на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.