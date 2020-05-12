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12 мая 2020, вторник, 19:47 212
Финансы 2020-05-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
После снижения гривна на межбанке снова перешла к росту

После снижения гривна на межбанке снова перешла к росту

Ярина Вацяк
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Курс валют
Курс валют

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в пятницу на 3 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 26,75 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,85-26,89 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,79-26,81 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,72-26,77 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,67% с 23,74 UAH/USD до 26,75 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как за неделю, с 30 апреля по 8 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Во вторник, 12 мая, курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 мая на 2,56 коп. до 27,0819 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,61 коп. до 26,7552 UAH/USD.

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