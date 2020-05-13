18 областей вже заплатили своїм медикам надбавку в 300%. У 6 областях ще рахують, — Степанов

За станом на 11 травня тільки Полтавська область заплатила своїм медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19, надбавку в 300%, проте вже сьогодні виплати за березень отримали лікарі 18 областей.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході засідання уряду, передають Українські Новини.

"За останніми даними, в 18 областях зарплата виплачена з 300% надбавки в повному обсязі. У 6 областях ще триває аналіз в розрізі лікарень", - сказав він.

Міністр заявив, що Національна служба здоров'я (НСЗУ) повинна перерахувати кошти за квітень лікарням, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, до кінця поточного тижня.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує на підвищення зарплати медиків в установах 2-3 ланки до 50% у разі внесення змін у державний бюджет та виділення на ці цілі додаткових 11 млрд гривень.

Також Максим Степанов вважає необхідними витрати на медицину в 6% від ВВП у 2021 році.

Крім того, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україні вдалося уникнути піку епідемії COVID-19.