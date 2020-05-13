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13 мая 2020, среда, 16:25 17
Кабмин 2020-05-13T16:45:02+03:00
Українські Новини
Степанов считает, что в 2021 году на медицину нужно тратить 6% от ВВП

Степанов считает, что в 2021 году на медицину нужно тратить 6% от ВВП

Кира Молчанова
Минздрав, ВВП, министерство здравоохранения, Максим Степанов, Недофинансирование медицины
Максим Степанов. Фото: Фейсбук/Максим Степанов
Максим Степанов. Фото: Фейсбук/Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает необходимыми расходы на медицину в 6% от ВВП в 2021 году.

 Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Я считаю, что в следующем году мы должны начать с 6% ВВП. Не существует ни одной страны мира, которая бы реформировала медицину, и тратила на это 3% ВВП. Просто примеров таких нет", - рассказал министр.

Как сообщали Українськi Новини, Первоначальная редакция госбюджета-2020 предусматривала финансирование здравоохранения на уровне 3% от ВВП. Затем в апреле Верховная Рада увеличила финансирование Министерства здравоохранения в государственном бюджете на текущий год на 16,7%, или на 16,367 млрд гривен до 114,55 млрд гривен.

Финансирование Национальной службы здоровья увеличено на 15,726 млрд гривен до 88,016 млрд гривен, финансирование программы медицинских гарантий для населения - на 15,795 млрд гривен до 87,796 млрд гривен.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает повышение зарплаты медиков в учреждениях 2-3 звена до 50% в случае внесения изменений в государственный бюджет и выделения на эти цели дополнительных 11 млрд гривен.

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