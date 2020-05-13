Степанов анонсирует еще одно повышение зарплат медикам. Если в бюджете найдутся деньги

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает повышение зарплаты медиков в учреждениях 2-3 звена до 50% в случае внесения изменений в государственный бюджет и выделения на эти цели дополнительных 11 млрд гривен.

Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

"Поэтому первое, что мы должны сделать - это повысить заработную плату. Мы рассчитали со средней заработной платы в марте месяце, что для повышения ее с июля нам нужно 11 млрд гривен", - сказал министр.

Степанов заверяет, что обсуждал вопрос выделения этих средств с Премьером Денисом Шмыгалем и получил поддержку от Президента Владимира Зеленского.

"Мы разговаривали, что сможем найти эти средства, сделали предварительное распределение именно на повышение заработной платы до 50% медикам 2-го и 3-го звена медицинской помощи. Это городские, районные, областные больницы", - считает министр.

Он считает теперешний уровень зарплат медиков в больницах издевательством.

"Уже настало то время, когда надо перестать издеваться над медицинскими работниками. Платить врачу-хирургу с 20-летним стажем в городской или районной больнице заработную плату 6-6,5 тыс. гривен - это издевательство. По-другому сказать нельзя", - сказал Степанов.

Министр заверяет, что добьется выплату 300% надбавок к окладу врачам, задействованным в борьбе с эпидемией COVID-19 и возмущен, что на местах выделенные средства не были распределены на выплату доплат в полном объеме.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 11 мая только Полтавская область в полном объеме выплатила 300%-ю надбавку медикам, работающим с COVID-19.

9 мая Степанов заявил, что Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-й надбавки врачам.