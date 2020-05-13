Украине удалось избежать пика эпидемии, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине удалось избежать пика эпидемии заболеваемости COVID-19.

Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

"Уже более 20 суток подряд имеем от 400 до 600 больных в сутки. Считаю, что нам удалось избежать пика эпидемии", - сказал министр.

По его словам, заполненность больниц, которые отведены под лечение больных коронавирусом, составляет около 15%.

Степанов не считает, что карантинные меры были слишком жесткими.

Он подчеркивает, что именно раннее внедрение карантина, по сравнению с европейскими странами позволило Украине избежать пика эпидемии.

"В Украине вовремя были запущены карантинные мероприятия. Их внедрили, когда у нас было четыре случая заражения. Европейские страны их вводили, когда количество больных считалось сотнями и даже подходило к тысяче. Именно введение карантинных мероприятий на начальном этапе пандемии и привело к тому, что нам удалось избежать пика заболеваемости", - сказал министр.

Также он считает достаточно успешной мобилизацию украинской медицины к эпидемии, учитывая, что поначалу страна была совершенно не готова к данному вызову.

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