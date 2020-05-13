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13 травня 2020, середа, 10:28 8
Економіка 2020-05-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Посеред тижня долар почав падати. Курс валют на 13 травня

Посеред тижня долар почав падати. Курс валют на 13 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 травня на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,43% до 28,7093 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,10 коп. до 29,2576 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,6760 27,0169 28,7093 29,2576 3,15 3,74
Максимальний 26,8500 27,5000 28,9500 29,8000 3,51 5,00
Мінімальний 26,5050 26,8900 28,3000 28,9900 2,30 3,56

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

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