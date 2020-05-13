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13 травня 2020, середа, 10:53 10
Економіка 2020-05-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль підскочив в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 13 травня

Рубль підскочив в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 13 травня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Поки долар почав падати в обмінниках Києва, в середу, 13 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 12 травня, підвищився на 2 копійки і становить 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу підвищився на 5 копійок становить 3,74 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 5 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,15 3,74
Максимальний 3,51 5,00
Мінімальний 2,30 3,56

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу.

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