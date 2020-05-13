Україні вдалося уникнути піку епідемії, — Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україні вдалося уникнути піку епідемії захворюваності на COVID-19.

Про це він заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Вже більше 20 діб поспіль маємо від 400 до 600 хворих на добу. Вважаю, що нам вдалося уникнути піку епідемії", - сказав міністр.

За його словами, заповненість лікарень, які відведені під лікування хворих коронавірусом, становить близько 15%.

Степанов не вважає, що карантинні заходи були занадто жорсткими.

Він підкреслює, що саме раннє запровадження карантину, порівняно з європейськими країнами дозволило Україні уникнути піку епідемії.

"В Україні вчасно були запущені карантинні заходи. Їх запровадили, коли у нас було чотири випадки зараження. Європейські країни їх вводили, коли кількість хворих рахувалася сотнями і навіть підходила до тисячі. Саме введення карантинних заходів на початковому етапі пандемії і призвело до того, що нам вдалося уникнути піку захворюваності", - сказав міністр.

Також він вважає досить успішну мобілізацію української медицини до епідемії, враховуючи, що спочатку країна була абсолютно не готова до цього виклику.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.



Раніше Шмигаль заявив, що пік коронавірусу в Україні закінчиться 9-11 травня.