В нынешнем мире коронавирусной пандемии министры здравоохранения стали одними из главных ньюсмейкеров страны, а значит очень публичными персонами. Отчеты о эпидемиологической ситуации стали сводками с фронта, а от медицинской статистики зависит, как быстро страна вернется к обычной жизни. Возможно, в том числе неприспособленность к медийности стала причиной очень быстрого ухода Ильи Емца, первого министра здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля. Сменивший его экс-председатель Одесской ОГА Максим Степанов сразу стал лицом министерства. Именно он каждое утро рассказывает стране о ситуации с эпидемией (при Емце это делал замминистра-главный санитарный врач Виктор Ляшко). И именно Степанов объявил о необходимости усовершенствования второго этапа медицинской реформы, которая была запущена с 1 апреля.

Тогда вступила в силу система медицинских гарантий и больницы должны были получать от государства через Национальную службу здоровья (НСЗУ) средства за оказанные услуги. К реформе традиционно было много претензий, в первую очередь из-за того, что под угрозой оказалась работа не только туберкулезной и психиатрической службы, но и инфекционных больниц. А эпидемия COVID-19 сделала работу медицинской отрасли объектом первоочередного внимания для общества и власти не захотели совмещать сразу два стресс-теста – пандемию и реформу. В итоге было объявлено, что реформа не отменяется, но требует доработки, а пока она происходит, больницы получат как минимум финансирование на уровне 2019 года. Решение это вызвало оживленную дискуссию, в которой оппонентами Степанова выступила команда главного идеолога реформы экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун.

30 апреля истек месяц со дня назначения Степанова на должность, и в наших чрезвычайных условиях это можно считать уже достаточным сроком, чтобы обсудить ситуацию в украинской медицине. Выйти на новый уровень общения с медиа, говорить с журналистами не только через онлайн-конференции, но и вживую (не нарушая конечно карантинных правил). Речь идет об интервью. Из-за серьезной загрузки министра мы не располагали неограниченным запасом времени, что, может быть, не позволило максимально и всесторонне подробно обсудить все проблемные вопросы медицины, для этого нужен не один час. Но точку зрения министра на главное, что волнует как общественность, так и самих врачей – оценку эпидемиологической ситуации, проблемы с лабораториями, невыплату обещанных 300% "коронавирусных" надбавок к зарплате медиков и ситуацию с их обеспечением средствами защиты, а также на будущее медицинской реформы, - мы услышать смогли.

Максим Владимирович, дайте, пожалуйста, оценку текущей эпидемиологической ситуации, или уже пройден пик эпидемии?

На сегодняшний день (8 мая) заболеваемость была 504 человека. Уже более 20 суток подряд имеем от 400 до 600 больных в сутки. Считаю, что нам удалось избежать пика эпидемии. Под пиком, мы имеем в виду состояние и количество больных, при которых наша система здравоохранения и медицинские учреждения будут просто не в состоянии справиться с количеством пациентов и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. У нас этого не произошло и количество заполненных коек у нас не более 15%.

15% от какого количества?

От 242 больниц, которые определены для борьбы с COVID-19.

Уже можно посмотреть ретроспективно на осуществленные меры и по карантину, и по подготовке медицинской отрасли. Как Вы их оцениваете и что бы Вы сделали по-другому? Не свидетельствует показатель загруженности в 15% о том, что меры были слишком жесткими?

Во-первых, в Украине вовремя были запущены карантинные мероприятия. Их внедрили, когда у нас было четыре случая заражения. Европейские страны их вводили, когда количество больных считалось сотнями и даже подходило к тысяче. Именно введение карантинных мероприятий на начальном этапе пандемии и привело к тому, что нам удалось избежать пика заболеваемости.

Во-вторых, довольно быстро была мобилизована медицинская система в целом. Благодаря раннему внедрению карантина у нас было время. Но нужно откровенно сказать, что в начале страна была совершенно не готова к такому вызову как пандемия. Но мы не потратили впустую имеющееся время.

Максим Степанов о борьбе Украины с коронавирусом и медреформе

Если посмотреть на количество анализов ПЦР на душу населения, то мы в самом конце перечня европейских стран. Считаете ли Вы такое количество достаточным? К тому же есть много жалоб, что иногда результаты нужно ждать слишком долгий срок - 7 суток и более. Бывает, что родственники почти неделю не могут забрать тело умершего от других болезней человека, который был только контактным лицом с больным COVD. Мы все знаем случай с приостановкой приема анализов в Житомире. Как избежать таких долгих сроков и какая ведется работа по усилению и поддержке лабораторий?

Еще месяц назад мы делали около 700-800 тестов ПЦР в сутки. За сегодняшний день - 7763 теста. Считаю, что мы должны делать их больше. Но здесь тоже сказалась полная начальная неготовность к работе даже с имеющимся количеством лабораторий. Мы с "колес" начали настраивать их работу. Ранее они практически не финансировались, были в непонятном состоянии. Считаю, что то время, за которое мы в десять раз увеличили количество тестов - это очень неплохой результат. Я хотел бы поблагодарить наших лаборантов и вирусологов, они работают фактически в круглосуточном режиме без выходных уже больше месяца.

Что касается сроков по ПЦР-тестам. Нагрузка увеличивается, потому что мы расширяем перечень тестируемых лиц. И поэтому иногда анализы делаются достаточно долго, но мы решаем эти вопросы в каждом конкретном случае. В том числе - обучаем лаборантов, так как до эпидемии не было достаточного количества квалифицированных кадров.

Мы увеличиваем количество тестов и у нас есть цель сделать сначала до 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки и затем увеличить этот показатель вдвое - до 20 тыс.

В какие сроки?

Мы бы хотели уже в течение недели дойти до 10 тыс. тестов и увеличивать их количество в дальнейшем.

Чего больше не хватает - оборудования или людей?

Прежде всего, людей. Лаборанты в таких заведениях должны иметь высокий уровень квалификации. Кроме того, не хватает количества лабораторий. Когда они разрушались, никто на это не обращал внимания.

Перейдем непосредственно к проблемам медработников. Первое - это защита врачей. Какой у нас уровень заболеваемости COVID 19 по сравнению с европейскими странами? И как вы оцените обеспечение медработников средствами защиты? Возьмем Киев: в Александровской больнице относительно нормальная ситуация, но в других заведениях есть проблемы. Например, критически не хватает специальных костюмов биологической защиты. А те, что есть - очень низкого качества, фактически бумажные. Что с этим делать? Надо больше закупать средств защиты, или, возможно, плохо работает распределение на местах?

Когда началась эпидемия, в Украине не было запаса костюмов биологической защиты или любых других средств персональной защиты. Их просто не существовало. От слова "совсем". Мы сразу начали их закупать из разных источников финансирования, в том числе и из местных бюджетов, и через благотворительные организации. Бизнесмены также начали закупать костюмы. Необходимое количество - миллионы в месяц, как костюмов, так и респираторов и других средств индивидуальной защиты. Их надо где-то покупать. Если мы говорим о костюмах биологической защиты, наши предприятия пока не производят продукцию требуемого стандарта. И мы должны им помочь, чтобы наладить такое производство. Сейчас средства защиты закупает весь мир, а около 90% продукции производит Китай. Буквально на этой неделе прилетел самолет со средствами, закупленными НАК "Нафтогаз Украины". Он привез около 500 тыс. костюмов, которые мы сразу распределяем, в первую очередь по 242 больницам, работающим с COVID-19, а также в системе экстренной помощи. Вместе с Минцифры мы создали инструмент, где любой человек может посмотреть, кто, что и сколько закупил и получил. И в каком количестве в каждой больнице имеются костюмы и респираторы.

Как вы оцените в процентах обеспеченность больниц средствами защиты?

В разных больницах по-разному. Где-то есть обеспеченность на две недели, где-то - на неделю. Когда мы делаем распределение, то, прежде всего, смотрим и на показатель обеспеченности и на уровень заболеваемости. То есть, в Черновцах количество использования костюмов больше, чем в "спокойных" регионах. Вопрос качества должны регулировать соответствующие стандарты и Минздрав утвердил их.

Вторая проблема - это оплата труда. Вы обещали, что "коронавирусные надбавки" будут в полном объеме выплачены до 9 мая. Успеваете ли вы это сделать? Кто виноват в том, что выплаты насчитывали странным "почасовым" способом?

Правительство еще до 15 апреля сделало все в полном объеме. Изданы необходимые нормативные акты относительно перечня, как должны выплачиваться надбавки. Министерство предоставило перечень медицинских работников, работавших с COVID. Мы получили из областей информацию о том, какая сумма средств нужна для выплат и перечислили все средства за счет медицинской субвенции. Если медицинская субвенция в целом по Украине составляла 905 млн, то сумма для выплат 300% надбавки к окладу составляла 181 млн гривен. Для меня непонятно, почему местные власти или главные врачи практически по всей стране начали выплачивать их почасово. Этот вопрос находится на моем контроле и Президент давал соответствующее поручение достаточно жестко, что сегодня (8 мая) до конца дня области должны отчитаться, что все без исключения обещанные надбавки были выплачены. Еще раз хочу подчеркнуть - в срок до 15 апреля были перечислены средства в полном объеме, но мы с вами понимаем, каким образом начисляется заработная плата и кем она выплачивается. Если бы она выплачивалась Министерством здравоохранения непосредственно на карту врача, то все было бы давно сделано и люди уже успели бы потратить эти средства. Уровень моего возмущения Вы себе даже не представляете.

Но пока имеем ситуацию, когда люди слушают по телевизору Ваши слова, что "все перечислено", а в результате ...

Подождите. Я, в отличие от многих, всегда говорю правду. Мы перечислили все средства в полном объеме. Когда мы будем говорить о заработных платах с апреля и далее - то НСЗУ уже делает перечисления через утвержденный тариф по COVID-19. Там есть задержка в связи с заключением договоров, но деньги непосредственно будут заходить в больницы, и мы прописали в постановлении, что авансовые платежи, которые главный врач получает по этому пакету, он должен направить непосредственно на 300% надбавку врачам.

(Жизнь показала, что Степанов немного оптимистично смотрит на вещи и добиться полной выплаты этой надбавки – это очень трудная задача для министерства.

9 мая на брифинге министр сообщил, что Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам. А Харьковская область сообщила всего о 17 врачах, которые лечили больных коронавирусом. Общая сумма бюджетных средств, выплаченных в Харьковской области врачам, составила 14 900 гривен, что в среднем составило 870 гривен каждому врачу. На следующий день он охарактеризовал ситуацию как неутешительную – единственная область, которая полностью выплатила надбавки – это Полтавская. "Мы получили информацию по состоянию на 8 мая относительно выплаты надбавок за март. Она неутешительная. Я буду докладывать премьер-министру и Президенту особенно по отдельным областям", - сказал Степанов. Посмотрим удастся ли министру с властью в целом пройти тест на управляемость медицинской отраслью - ред).

Максим Степанов. Фото: Ольга Туча/Українські Новини

Вы говорили, что предлагаете в этом году повысить зарплаты медикам, называли цифру в 435 тыс. человек. Но для этого нужны 11 млрд гривен и изменения в госбюджет. Кому и на сколько будут повышать зарплату, и где взять эти деньги?

Уже настало то время, когда надо перестать издеваться над медицинскими работниками. Платить врачу-хирургу с 20-летним стажем в городской или районной больнице заработную плату 6-6,5 тыс. гривен - это издевательство. По-другому сказать нельзя.

Поэтому первое, что мы должны сделать - это повысить заработную плату. Мы рассчитали со средней заработной платы в марте месяце, что для повышения ее с июля нам нужно 11 млрд гривен. Конечно, для этого нужно внести изменения в Закон "О государственном бюджете". Мы разговаривали, что сможем найти эти средства, сделали предварительное распределение именно на повышение заработной платы до 50% медикам 2-го и 3-го звена медицинской помощи. Это городские, районные, областные больницы.

Вы говорили об этих средствах с кем? С Премьером, Президентом, депутатами?

Мы обсуждали этот вопрос, в том числе и с Премьером. Сейчас делаем расчеты и будем выходить с предложением. Также есть поддержка Президента страны.

Какая ваша основная претензия ко второму этапу медицинской реформы? Почему она была приостановлена ​​для доработки? Вы говорили, что под угрозой закрытия оказались 332 больницы, под угрозой увольнения - десятки тысяч медиков.. В чем причина такой ситуации? Она только в недостаточном уровне утвержденных тарифов на услуги или в чем-то другом? Что именно нужно менять, чтобы медицинская реформа заработала так, как Вы считаете нужным?

Ни я, ни другие чиновники не говорили, что мы что-то останавливаем, сворачиваем. Я всегда утверждал, что хочу реформировать систему медицины и достичь тех критериев, к которым мы все с вами, как граждане, стремимся. Когда мы проанализировали то, что произошло с 1 апреля, проанализировали цифры вместе с НСЗУ, то увидели, что 332 больницы будут иметь финансирование менее 50% от прошлого года. Это означает, что такие больницы вскоре будут закрыты. Под особой угрозой оказались противотуберкулезная служба, психиатрические больницы. А их закрытие повлечет катастрофические последствия. Если будет развалена противотуберкулезная служба, то мы получаем +20-30% больных туберкулезом уже через год. Будет другая эпидемия. В психиатрических больницах на сегодняшний день находится около 22 тыс. пациентов с хроническими психическими заболеваниями, которые уже потеряли социальные связи. Да, они не реформированные и остались нам в наследство от Советского Союза, но все же мы не можем себе позволить их закрыть в нынешней ситуации.

Под угрозой увольнения оказались около 50 тыс. медицинских работников. Мне кажется, что это ненормальный путь реформ. Это произошло в связи с полной неподготовленностью к внедрению второго этапа реформы. Мне непонятно, как можно оказывать медицинские услуги, не имея стандарта их предоставления. Мы даже не можем проследить качественно или некачественно она предоставлена. Таким образом, страдает защищенность пациента, которому предоставляется такая услуга.

Мы не понимаем, как рассчитаны тарифы. Например, в них указано, что роды стоят 8136 гривен и 03 копейки. Якобы все посчитано буквально до копейки. Но даже ребенок знает, что есть обычные физиологические роды, а есть "кесарево", есть роды с осложнениями, есть роды патологические. Они не могут стоить одинаково. Так не бывает. Если продолжать тему родов, то у нас есть перинатальные центры, где оказывается наиболее специализированная помощь при родах и беременности, где работают медики высокого профессионального уровня. Эти центры и были специально построены для помощи при патологических родах. Все они получили значительный минус по сравнению с бюджетом прошлого года. Это обман, когда вам говорят, что у нас все будет бесплатно. Это неправда, именно из-за расчета тарифов, заложенных там денег не хватает. Было обещано, что медицинские работники будут получать большую зарплату и показывали пример первичной медицинской помощи, которая нормально реформирована. Но в первичном звене заработная плата 18 тыс. гривен, а во вторичном и третичном - осталась на прежнем уровне. И все главные врачи это подтверждают. Движение по такому направлению не может быть правильным.

Что нужно сделать? Утвердить стандарты и пересмотреть тарифы?

У нас большие планы на 2020-й год. Во-первых, мы не можем потерять больницы и уволить медицинских работников. Поэтому, нужно сделать соответствующее корректировки, чтобы профинансировать наши медицинские учреждения на уровне не менее, чем в прошлом году.

Следующее: мы оставляем на том же уровне финансирование первичной медицинской помощи, должны увеличить финансирование на экстренную медицинскую помощь и ввести в систему соответствующие коэффициенты качества. Потому что экстренная медицинская помощь - это особые стандарты. Ты позвонил 103 и "скорая" должна приехать через 10-20 минут.

Сейчас так, мягко говоря, далеко не всегда ...

Да, не всегда, потому что ни стандарты качества не утверждены, от которых бы зависела в том числе оплата. Нужно ввести коэффициенты. Это понятная практика, которая существует во всем мире.

В течение 2020 года нам обязательно нужно утвердить национальные стандарты оказания медицинской помощи, которые должны основываться на национальных протоколах лечения. Почему мы должны лечиться по каким-то непонятно кем переведенным протоколам? Они должны быть адаптированы под украинские реалии.

Считаю, что необходимо ввести лицензирование врачей. Врач должен стать субъектом медицины. Получая диплом, сертификат по окончании интернатуры, он уже имеет лицензию на врачебную практику. Затем каждые 5 лет он должен повышать свою квалификацию.

Что, должны быть еще дополнительные лицензии для медиков, как вы это видите?

Нет, мы не говорим, что врачи должны будут куда-то подавать документы. Нам нужно создать соответствующий реестр. Лицензии не через подачу документов, а реестр наших медицинских работников. Если ты в реестре, у тебя есть лицензия от государства.

Реформа должна иметь финансирование, потому что, если все меры сводятся просто к сокращению расходов - это не реформа, а лишь сокращение. Каким Вы видите оптимальный объем финансирования медицинской отрасли?

Я считаю, что в следующем году мы должны начать с 6% ВВП. Не существует ни одной страны мира, которая бы реформировала медицину, и тратила на это 3% ВВП. Просто примеров таких нет.

Вы уже упомянули о том, что проблемы с надбавками были именно из-за самодеятельности на местах. Больницы в результате реформы могут получать больше денег на свой счет, но их распределяет главный врач. Нужна ли реформа относительно полномочий главных врачей - и в финансовых вопросах, и в вопросах управления рядовыми врачами?

Когда мы говорим о медицинской реформе, то должны там учитываться все аспекты. Я не зря Вам сказал о лицензии врачей, врач должен стать субъектом. Мы не можем оставлять врача один на один с главным врачом, потому что главные врачи разные бывают, это жизнь. Врач должен знать, что его права защищены, в том числе право на получение нормальной заработной платы. Существуют различные механизмы и разные модели. Это может быть учтено в тарифе. Возможен механизм путем заключения контрактов, когда государство предоставляет типовой контракт между субъектом хозяйствования - КНП (больница) и конкретным медиком, имеющим лицензию. Различные механизмы существуют, но я полностью согласен, что это должно быть сделано, что мы должны повысить защиту врачей. Там может быть и страхование от профессиональных заболеваний.

И последнее. Существует большой страх, который есть и среди врачей, и среди пациентов. В процессе реформы больница превращается в коммунальное некоммерческое предприятие и затем вследствие различных причин оказывается в долгах. Что будет с ней дальше? Будут ли такие больницы ликвидироваться, идти под банкротство? Люди боятся, что потом такие больницы или продадут в частные руки, или ликвидируют и пустят территорию под очередную застройку.

Я считаю, что тарифы должны так рассчитываться и так должна быть построена система, чтобы мы максимально привлекали частные клиники к этой программе. Мы должны получить возможность выбирать и тариф должен быть так рассчитан, чтобы существовала конкуренция между КНП и частными больницами. Это нормальный путь. В то же время должны быть встроены в законодательстве предохранители, чтобы система работала четко и без нарушений.

Предохранители относительно чего?

Чтобы не банкротились больницы. Все это можно выстроить.