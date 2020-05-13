Після дводенного падіння в Україні збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

12 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 402 до 16 425, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 439 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 7,2%, кількість нових летальних випадків - знизилась на 17,6%.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3 716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки", - йдеться в ньому.

Таким чином, 12 травня кількість нових випадків захворювання становила 2,5% від загальної кількості хворих на 11 травня, цей показник десятий день поспіль знаходиться нижче 5% (показника, який Кабмін визначив в якості контрольного для пом'якшення карантину).

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 444), в Києві (1 960) та Івано-Франківській (1 144) області.

Відсоток нових випадків коронавірусу

У Київській області зафіксовано 1 049 випадків коронавірусної інфекції, Рівненській області - 1 045 випадків, у Тернопільській - 1 028, у Львівській - 870, у Дніпропетровській - 773, в Одеській - 680, у Харківській - 672, у Закарпатській - 764, у Вінницькій - 628, у Житомирській - 530, у Волинській - 510, в Кіровоградській - 428, у Черкаській - 346 випадків.

Кількість нових випадків коронавірусу

331 випадок виявлений в Запорізькій області, 257 випадків - у Полтавській області, 225 випадків - у Миколаївській, 196 випадків - у Хмельницькій, 165 випадків - у Херсонській, 157 випадків - у Сумській, 102 випадки - у Донецькій, 79 випадків - у Чернігівській та 42 випадки - у Луганській області.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

Тим часом ООН заявила, що коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом.