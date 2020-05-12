У додатку "Дія" додали цифровий страховий поліс для автомобіля

Після того, як Telegram-бот "оприлюднив" бази даних із 26 млн водійських посвідчень українців, поліція відкрила справу за фактом витоку персональних даних громадян з інформаційних баз державних відомств, у додатку документів і державних послуг "Дія" з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка). Про це повідомляє Міністерства цифровий трансформації.

Як повідомляється, відтепер для водіїв у програмі "Дія" доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.

Як це буде працювати:

Мобільний додаток робить запит за номером авто у систему МТСБУ про наявність страховки. Якщо страховий поліс дійсний, в меню техпаспорта в додатку буде рожева біжучий рядок "страховий поліс дійсний". Якщо ні, то жовта - "страховий поліс не дійсний".

Автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфона, де встановлено програму. За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.

Також зазначається, що для відображення документа потрібно оновити програму до версії 1.7.2.

Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

Також пассажиры при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".

23 квітня паспорт для виїзду за кордон ID-карта стали загальнодоступними у програмі "Дія".

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій.