підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 22:52 5
Суспільство 2020-05-12T23:15:01+03:00
Українські Новини
У додатку "Дія" додали цифровий страховий поліс для автомобіля

У додатку "Дія" додали цифровий страховий поліс для автомобіля

Ольга Фандорина
Додаток
Дія. Фото: internetua.com
Дія. Фото: internetua.com

Після того, як Telegram-бот "оприлюднив" бази даних із 26 млн водійських посвідчень українців, поліція відкрила справу за фактом витоку персональних даних громадян з інформаційних баз державних відомств, у додатку документів і державних послуг "Дія" з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка). Про це повідомляє Міністерства цифровий трансформації.

Як повідомляється, відтепер для водіїв у програмі "Дія" доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.

Як це буде працювати:

  • Мобільний додаток робить запит за номером авто у систему МТСБУ про наявність страховки. Якщо страховий поліс дійсний, в меню техпаспорта в додатку буде рожева біжучий рядок "страховий поліс дійсний". Якщо ні, то жовта - "страховий поліс не дійсний".
  • Автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфона, де встановлено програму. За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.

Також зазначається, що для відображення документа потрібно оновити програму до версії 1.7.2.

Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

Також пассажиры при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".

23 квітня паспорт для виїзду за кордон ID-карта стали загальнодоступними у програмі "Дія".

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій.

Більше новин про: Додаток "Дія" Цифровий додаток Страховий поліс Поліс

Поліція з'ясовує, хто вкрав персональні дані з інформаційних баз держвідомств, до яких причетна "Дія"
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення
Новини
За тиждень повітря над Києвом став краще 23:59
Флешмоб СтопКультурныйКарантин - промені світла в небі України. Фото: Іван Марунич
СтопКультурныйКарантин: у небо над Україною люди направили яскраві промені світла 23:26
У додатку "Дія" додали цифровий страховий поліс для автомобіля 22:52
У Києві вночі побили водія швидкої допомоги 22:24
На Донбасі поранений український військовий. Ворог тричі порушував режим припинення вогню 21:50
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020 15:39
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
більше новин
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok