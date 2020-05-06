Приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций, - правозащитник

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Нарушает, конечно, и не только право на защиту персональных данных. Оно (приложение) нарушает право на приватность. В данном случае речь идет о приватности коммуникаций, потому что фактически орган правительства, который уполномочен это делать, снимает информацию с каналов связи без какого-либо решения (суда)", - сказал он.

Правозащитник отметил, что снятие информации должно основываться на законе и иметь легитимную цель.

"Вообще, снятие информации с каналов связи есть ни что иное как оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное законом «Об оперативно-розыскной деятельности», и оно допустимо только по решению председателя Апелляционного суда или его заместителя в отношении людей, которые готовят или совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, если иным способом добыть информацию невозможно", - объяснил он.

Захаров заявил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса "Дій вдома" незаконный.

"Это ввели без какого-либо закона, основываясь только на постановлении правительства, никакого преступления люди, которые заболели, не совершили, поэтому применять в отношении их такие действия – нарушение права на приватность, в частности (нарушение) Конституции и Европейской конвенции. Этого делать нельзя было категорически. То есть это вмешательство в приватность, не основанное на законе, хоть цель и легитимная – забота о безопасности и здоровье граждан, с этим можно согласиться", - добавил он.

Захаров отмечает, что чтобы такие действия были законными, нужно было вводить чрезвычайное положение в связи с пандемием и прописать меры, которые принимаются для защиты от коронавируса, в специальном законе о чрезвычайном положении, который должен принять парламент.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из стран, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

Граждане, согласившиеся при въезде в Украину на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации.

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.