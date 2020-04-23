Загранпаспорт и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія"

Паспорт для выезда за границу и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія".

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации, передают Українськi Новини.

"Переходим к электронному паспорту... Я очень горжусь этим продуктом... Наша цель, что можно передвигаться по стране вообще без документов, без пластика, что будут открываться новые возможности для бизнеса. Сегодня электронными будут ID-карточки (паспорта) и биометрические паспорта", - сказал он.

Министр заверил, что паспорта невозможно подделать, так как уникальный QR-код обращается напрямую к реестру и действителен только 3 минуты.

Он также отметил, что каждый владелец смартфона может проверить QR-код паспорта с помощью камеры, что значительно облегчает задачу для государственных органов, так как они не нуждаются в приобретении специального оборудования.

Председатель государственной миграционной службы Максим Соколюк отметил, что в общем 16,4 млн украинцев оформили биометрические загранпаспорта, 4,4 млн украинцев - карточки.

Он также отметил, что 29 536 украинцев приняли участие в тестировании загранпаспорта ID-карточки в приложении с 26 марта.

Он подчеркнул, что пока нельзя выехать за границу с помощью электронного загранпаспорта, но можно передвигаться с ним внутри страны.

Электронные паспорта для выезда за границу и электронные ID-карты в приложении можно предъявлять вместо паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в таких случаях: перевозка пассажиров воздушным или железнодорожным транспортом (в пределах страны), оказание услуг почтовой связи, проведение банковских операций, подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых или табачных изделий.

Также электронные ID-карты и электронные паспорта для выезда за границу могут использоваться при предоставлении медицинских, гостиничных, телекоммуникационных, административных услуг; для пользования библиотеками; для предъявления по требованию работника правоохранительного органа документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины; предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий; возврата уплаченных за товар денежных средств.

Как сообщали Українськi Новини, 17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".