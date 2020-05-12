Telegram-бот "слил" базу данных из 26 млн водительских удостоверений

Министерство цифровой трансформации отрицает причастность приложения "Дія", в котором запустили новые услуги, к обнародованию Telegram-ботом базы данных из 26 млн водительских удостоверений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Дія" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера телеграмм-бот UA Baza слил базу данных из 26 млн водительских удостоверений. Слухи, что к этому причастна "Дія" - безосновательны. Это невозможно даже теоретически", - говорится в нем.

По данным Минцифры, это невозможно, потому что "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.

Также объем информации, доступный в боте, намного превышает количество той, с которой работает "Дія".

Также, согласно анализу бота, он использует старые частные базы данных, которые доступны уже не один год.

В сообщении отмечается, что Служба безопасности Украины начала следственные действия по работе бота и доступным в нем персональным данным.

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.