Пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія"

Пассажиры акционерного общества "Укрзализныця" при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Уже с сегодняшнего дня пользователи приложения "Дія" могут предъявлять электронное удостоверение в приложении при посадке в поезд. Кроме того, удостоверение в приложении будет доступно оффлайн, но важным фактором при сверке данных будет дата последнего обновления документа. В случае, если у е-удостоверения не будет фото или будут возникать технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность. Кроме того, нельзя использовать скриншот удостоверения из приложения "Дія"", - говорится в нем.

Сейчас в приложении "Дія" доступно водительское удостоверение.

Как сообщали Українськi Новини, в Минцифры показали первую статистику приложения "Дія".

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