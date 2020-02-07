подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія"
07 февраля 2020, пятница, 09:36 271
Экономика 2020-02-07T10:45:02+02:00
Українські Новини
Пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія"

Пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія"

Александр Дмитриенко
Укрзализныця, приложение

Пассажиры акционерного общества "Укрзализныця" при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Уже с сегодняшнего дня пользователи приложения "Дія" могут предъявлять электронное удостоверение в приложении при посадке в поезд. Кроме того, удостоверение в приложении будет доступно оффлайн, но важным фактором при сверке данных будет дата последнего обновления документа. В случае, если у е-удостоверения не будет фото или будут возникать технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность. Кроме того, нельзя использовать скриншот удостоверения из приложения "Дія"", - говорится в нем.

Сейчас в приложении "Дія" доступно водительское удостоверение.

Как сообщали Українськi Новини, в Минцифры показали первую статистику приложения "Дія".

Также в Украине запустили электронные техпаспорта и права

Больше новостей о: Укрзализныця приложение "Дія" е-права Пассажиры

Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли
В Минцифры показали первую статистику приложения "Дія"
Новости
Комедия с российскими актерами. Фото: mvs.gov.ua
Российских актеров Кориковой и Баршака не впустили в Украину и они пошли на другой пункт пропуска 10:49
Возле Эстонии утонул русский рыболовный корабль 10:28
Доллар упал, а евро обвалился: курс валют в обменниках перед выходными 10:24
Одесса решила снизить тарифы на отопление 10:23
Контракты правления "Нефтегаза" - 520 тыс. зарплаты, премии, бонусы и помощь на оздоровление 10:13 Документ
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
На Донбассе боевики применили минометы и гранатометы: в рядах ВСУ – потери
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok