На Донбасі поранений український військовий. Ворог тричі порушував режим припинення вогню

Після того, як 11 травня бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 12 травня ворог 3 рази відкивав вогонь по українських військових, внаслідок чого 1 військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На такі злочинні провокації наші підрозділи рішуче відповіли прицільним вогнем по позиціях супротивника", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Кримського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Досвідченого.

Внаслідок обстрілу з боку бойовиків 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною.

Випадки захворювання на коронавірус серед особового складу ООС не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 17 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 9 травня.

в День пам'яті і примирення бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 4 військових поранені.

Раніше на Донбасі бойовики влаштували провокації і позбулися двох "бійців".