На Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов"

Вчера, 5 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции защитников Украины. Ранение получил один боец ВСУ, еще один - боевую травму. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг утром с 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Невельского.

Также по нашим военнослужащим, которые выполняют задачи близ Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирования … По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики применили запрещенное оружие и ранили четверых бойцов ВСУ.

Также боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 1 мая, трое украинских военнослужащих получили ранения.