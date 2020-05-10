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10 мая 2020, воскресенье, 09:53 1505
Силовые структуры 2020-05-10T10:30:11+03:00
Українські Новини
Боевики устроили провокации на Донбассе и понесли потери

Боевики устроили провокации на Донбассе и понесли потери

Надежда Комендантова
ООС, Потери в зоне ООС, Потери боевиков, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

В то время, как в День памяти и примирения 4 военных были ранены на Донбассе, боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - говорится в нем.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Военнослужащие Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты 2 раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитников Орехово вооруженные формирования РФ обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, штаб Операции объединенных сил опубликовал видеодоказательство убийства украинского военного сержанта Владимира Федченко российским снайпером на Донбассе.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".



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