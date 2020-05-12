Українці стали активніше шукати роботу за кордоном, - НБУ

Після поступового зняття карантинних обмежень українці стали активніше шукати роботу за кордоном, у той час як президент Володимир Зеленський заявив, що рабства в Україні немає, але без контракту громадян за кордон не випускає.

Про це йдеться в Економічному огляді тижня НБУ, передають Українські Новини.

"В очікуванні пом'якшення карантину збільшився інтерес до пошуку роботи, в тому числі за кордоном", - йдеться в огляді НБУ.

Проте, за даними Нацбанку, очікування підприємств щодо зайнятості в Україні залишаються стриманими, а кількість нових вакансій не зростає. Тим часом, в Україні пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів.

Вказується, що більша частина підприємств (83%) не очікує змін у кількості працівників.

Також за останній тиждень дещо покращилися очікування у підприємств торгівлі та переробної промисловості, крім імпортерів, а сільськогосподарські підприємства очікують збільшення зайнятості.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін вирішив видавати дозволи на роботу за кордоном окремо на кожен запит.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що працівники з України стали надзвичайно затребуваними через світову кризу.