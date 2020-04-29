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29 апреля 2020, среда, 12:35 1600
Бизнес 2020-04-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
Поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров, более 66% отмечают ухудшение продаж

Поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров, более 66% отмечают ухудшение продаж

Ярина Вацяк
работа, Продажи, Вакансии, ритейлеры, Падение продаж
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

66,3% опрошенных кадровым порталом rabota.ua ритейлеров отмечают ухудшение продаж во время карантина, 55,5% прекратили набор новых сотрудников в то время, как с начала карантина украинцы начали массово искать новую работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно с Ассоциацией ритейлеров Украины, передают Українськi Новини.

Согласно исследованию, 66,3% ритейлеров констатируют ухудшение продаж во время карантина, у 11,8% опрошенных продажи не изменились, у 5,2% - выросли.

При этом 16,7% опрошенных прекратили продажи.

Поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров, в 11,3% большинство вакансий потеряли актуальность, а в 8,6% актуальность потеряла меньше половины вакансий.

В то же время 19,6% опрошенных ритейлов оставили все вакансии активными, 4,9% - открыли новые вакансии.

50,7% ритейлеров предлагают кандидатам ту же зарплату, что и до карантина, 9,2% предлагают меньшую зарплату, 1% опрошенных увеличил предлагаемую зарплату.

47,6% опрошенных сохранили зарплату действующим сотрудникам на докарантинном уровне, 17,4% - убрали бонусы к зарплате, 13,8% - сократили зарплаты на более чем 50%, 6,8% - сократили наполовину, 6,6% - на 30%, 5,7% -  на 20%.

У 63,4% ритейлеров доход ухудшился, у 33% - остался без изменений, у 1,6% - вырос.

У 2% опрошенных менеджмент попал под сокращение.

37% опрошенных ритейлеров отправили работников, у которых сократились нагрузки, в отпуск за свой счет, 27,7% - в отпуск за счет компании, 16% - сократили доход таких сотрудников, 14,1% - отправили в отпуск частично за счет компании, 5,2% опрошенных сократили работников.

52,3% ритейлеров отметили негативное влияние дистанционной работы на эффективность, 83% планируют вернутся к привычному формату работы после снятия ограничений.

44,4% не заметили изменения продуктивности работы у сотрудников на удалении, у 3,3% ритейлеров работа на удалении положительно отразилась на эффективности.

При этом после окончания карантина 15% опрошенных планируют сохранить удаленную работу для части сотрудников, 2% - полностью остаться на удаленной работе.

Опрос проводился среди 306 компаний из разных сфер розничной торговли (fashion-ритейл, продуктовый ритейл, торговля стройматериалами, торговля бытовой техникой и электроникой, прочее), 156 из опрошенных компаний насчитываю менее 20 сотрудников в штате, 37 компаний - более 500.

Ранее Українськi Новини писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине, а также, какие вакансии наиболее востребованы.

Также министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу.

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