Зеленский утверждает, что рабства в Украине нет, но без контракта граждан за границу не выпускает

В то время, как Кабмин решил выдавать разрешения на работу за границей отдельно на каждый запрос, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские заробитчане смогут выехать на работу заграницу, при наличии контракта со страной-заказчиком о работе хотя бы на три месяца.

При наличии такого договора Украина не будет блокировать выезд заробитчан. Об этом Зеленский сообщил на брифинге во время рабочей поездки на Закарпатье, сообщает "Укринформ".

"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы — при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы", - заявил президент.

Он также сообщил, что уже многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. В частности, рейсы заказали Германия, Италия, Финляндия и Польша.

Зеленский добавил, что страны берут на себя обязательства обеспечить украинцев жильем и медицинской страховкой, чтобы Украина была уверена, что в случае чего, людей просто не выкинут на улицу.

"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что работники из Украины стали чрезвычайно востребованными из-за мирового кризиса.

Также Кабмин пообещал не препятствовать заробитчанам в выезде на работу.

Тем временем, в Украине поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров.