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12 травня 2020, вівторок, 21:06 3
Економіка 2020-05-12T22:46:08+03:00
Українські Новини
Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на електроенергію в 2020

Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на електроенергію в 2020

Ольга Фандорина
Енергетика, Кабінет Міністрів України, ціни на електроенергію, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Кабінет міністрів України не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення, яка знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, передає "РБК-Україна".

Він також додав, що це важливий індикатор, і він узгоджений з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми не мають наміру в цьому році змінювати вартість електроенергії для населення. Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом, і це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати", - заявив Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії.

На початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 33,39%, або на 3,89 коп/кВт-год до 15,54 коп/кВт-год на 2020 рік.

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