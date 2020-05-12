Шмигаль пообіцяв не піднімати тарифи на електроенергію в 2020

Кабінет міністрів України не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення, яка знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, передає "РБК-Україна". Він також додав, що це важливий індикатор, і він узгоджений з президентом Володимиром Зеленським. "Ми не мають наміру в цьому році змінювати вартість електроенергії для населення. Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом, і це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати", - заявив Шмигаль. Як повідомляли Українські Новини, українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії. На початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%. Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 33,39%, або на 3,89 коп\/кВт-год до 15,54 коп\/кВт-год на 2020 рік.