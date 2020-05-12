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12 мая 2020, вторник, 12:50 914
Экономика 2020-05-12T13:30:21+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 12 мая сократилась на 11,6%, или на 171 гривну/Мвт-ч до 1 303 гривен/Мвт-ч по сравнению с 4 мая.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 16%, или на 256 гривен/Мвт-ч до 1 852 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (44,78 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (10,42 евро/ МВт-ч) в 4,3 раза, в Швеции (12 евро/ МВт-ч) - в 3,7 раза, в Дании (17,59 евро/ МВт-ч) - в 2,5 раза, во Франции (21,28 евро/ МВт-ч) - в 2,1 раза, в Германии (22,27 евро/ МВт-ч) и Австрии (22,12 евро/ МВт-ч) - в 2 раза.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 26,4%, или на 8,34 евро/МВт-ч до 23,27 евро/МВт-ч (677,07 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 12 мая).

Как сообщали Українські Новини, украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории.

В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.

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