підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 19:47 5
Фінанси 2020-05-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
Після зниження гривня на міжбанку знову перейшла до зростання

Після зниження гривня на міжбанку знову перейшла до зростання

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс долара до гривні, курс гривні до долара, курс на міжбанку
Курс валют
Курс валют

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у п'ятницю на 3 коп. у вівторок зміцнився на 8 коп. до 26,75 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,85-26,89 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,79-26,81 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,72-26,77 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,67% з 23,74 UAH/USD до 26,75 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як за тиждень, з 30 квітня по 8 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 16,86% до 27,0563 UAH/USD, економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

У вівторок, 12 травня, курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 травня на 2,56 коп. до 27,0819 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,61 коп. до 26,7552 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс долара до гривні курс гривні до долара курс на міжбанку

У київських обмінниках подорожчав долар. За скільк...
Перед довгими вихідними гривня зросла в ціні: курс...
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сь...
Гривня підвищилася в ціні. Курс НБУ на 13 травня...
Показники Covid-19 дозволяють розглядати пом'якшення карантину, – Зеленський
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення
Новини
Поліція з'ясовує, хто вкрав персональні дані з інформаційних баз держвідомств, до яких причетна "Дія" 20:17
Після зниження гривня на міжбанку знову перейшла до зростання 19:47
У Латинській Америці фіксують дві смертельні хвороби: коронавірус і лихоманку денге 19:47
У Білорусі вже майже 25 тисяч людей заразилися COVID-19 19:40
Нардеп від "Євросолідарності" Бондар має намір взяти на поруки підозрюваного в умисному вбивстві 19:16 Документ
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
більше новин
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok