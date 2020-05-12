Після зниження гривня на міжбанку знову перейшла до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у п'ятницю на 3 коп. у вівторок зміцнився на 8 коп. до 26,75 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,85-26,89 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,79-26,81 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,72-26,77 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,67% з 23,74 UAH/USD до 26,75 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як за тиждень, з 30 квітня по 8 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 16,86% до 27,0563 UAH/USD, економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

У вівторок, 12 травня, курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 травня на 2,56 коп. до 27,0819 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,61 коп. до 26,7552 UAH/USD.