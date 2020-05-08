Перед длинными выходными доллар на межбанке подорожал

Перед длинными майскими выходными, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в четверг на 8 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 26,83 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,83-26,86 UAH\/USD, затем котировки сузились до 26,84-26,86 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,81-26,84 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,01% с 23,74 UAH\/USD до 26,83 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, с 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH\/USD, курс покупки понизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH\/USD шестую неделю подряд. Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH\/USD.