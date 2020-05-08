Перед длинными выходными доллар на межбанке подорожал

Перед длинными майскими выходными, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в четверг на 8 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 26,83 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,83-26,86 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,84-26,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,81-26,84 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,01% с 23,74 UAH/USD до 26,83 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, с 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD шестую неделю подряд.

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH/USD.