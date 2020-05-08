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08 мая 2020, пятница, 16:51 256
Финансы 2020-05-08T17:45:02+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными доллар на межбанке подорожал

Перед длинными выходными доллар на межбанке подорожал

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
деньги
деньги

Перед длинными майскими выходными, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в четверг на 8 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 26,83 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,83-26,86 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,84-26,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,81-26,84 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,01% с 23,74 UAH/USD до 26,83 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, с 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD шестую неделю подряд.

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH/USD.

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