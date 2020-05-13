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13 травня 2020, середа, 06:30 4
Кабмін 2020-05-13T07:15:01+03:00
Українські Новини
З квітневої зарплати Пристайко вирахували 9 тисяч гривень

З квітневої зарплати Пристайко вирахували 9 тисяч гривень

Ирина Николенко
Вадим Пристайко , Кабмін, зарплата чиновників, Денис Шмигаль
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Денис Малюська, міністр юстиції отримав заробітну плату за квітень у розмірі 47 230 гривень, таку суму нарахували і віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадиму Пристайко. Про це повідомив секретаріат Кабінету Міністрів України у відповіді на інформаційний запит Українських Новин.

Посадовий оклад віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка за квітень становить 56 100 гривень, однак нарахували 47 230 гривень у зв'язку з обмеженнями за розміром зарплати чиновникам передбаченим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік".

З посадового окладу політика відрахували 8 870 гривень. Сума утриманих податків становить 9 209 гривень, тому фактично Вадим Пристайко отримав 38 020 гривень.

Зарплата за квітень Вадима Пристайка. Скріншот Секретаріат Кабінету міністрів УкраїниЗарплата за квітень Вадима Пристайко. Скріншот Секретаріат Кабінету міністрів України

Як повідомляли Українські Новини, за квітень міністр оборони Андрій Таран отримав заробітну плату в розмірі 47 230 гривень.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов за квітень отримав зарплату в розмірі 47,2 тисяч гривень.

Квітневий оклад прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля склав 47 230 гривень.

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