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08 мая 2020, пятница, 06:40 27 Документ
Кабмин 2020-05-08T06:40:01+03:00
Українські Новини
Министр Чернышов в апреле получил 47 тыс. гривен, его замы — от 4 тыс. до 99 тыс. гривен

Министр Чернышов в апреле получил 47 тыс. гривен, его замы — от 4 тыс. до 99 тыс. гривен

Кира Молчанова
Министерство развития общин и территорий, Алексей Чернышов, зарплаты чиновников
Алексей Чернышов. Фото: КОДА
Алексей Чернышов. Фото: КОДА

Заработная плата министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, которого назначили 12 марта, за апрель составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 4,4 тыс. до 99 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

 Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

 Сумма средств, начисленная Чернышову за апрель, составила 47 230 гривен, из них должностной оклад - 56 100 гривен, при этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отняли 8 870 гривен.

 Фактическая сумма средств, полученная Чернышовым, составила 38 020 гривен.

Зарплата заместителей министра Вячеслава Негоды составила 47 230 гривен, Валентины Москаленко - 99 019 гривен (из них 51 789 гривен - материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов), Анны Коваленко (назначена 29 апреля) - 4 498 гривен и госсекретаря Олега Войтовича - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата министра развития общин и территорий Алексея Чернышова за март составила 35,7 тыс. гривен, его заместителей - от 40,7 тыс. до 81,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 83,8 тыс. гривен.

Также Чернышов задекларировал около 500 тысяч гривен дохода за 2019 год.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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