Премьер-министру Шмыгалю за апрель начислили 47 тыс. гривен

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля, который ранее заявил, что пик коронавируса в Украине закончится 9-11 мая, за апрель составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Шмыгалю в апреле, составила 47 230 гривен, должностной оклад - 53 412 гривен, командировочные - 2 889 гривен, при этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 9 072 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 38 020 гривен.





Зарплата Дениса Шмыгаля

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).