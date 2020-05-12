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12 травня 2020, вівторок, 18:26 12
Президент 2020-05-12T20:30:03+03:00
Українські Новини
Проблему невиплати надбавок лікарям Зеленський доручив вирішити обладміністраціям

Проблему невиплати надбавок лікарям Зеленський доручив вирішити обладміністраціям

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, зарплата лікарів, Надбавка медикам
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій (ОДА) вирішити спільно з Міністерством охорони здоров'я проблему невиплати надбавок лікарям, які працюють з хворими COVID-19 після того, як Зеленський пригрозив звільненням главам адміністрацій, які не розрахувалися перед медиками.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський провів селекторну нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головами ОДА, міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим з виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими COVID-19... Президент України доручив міністру охорони здоров'я поспілкуватися з усіма ОДА про перешкоди, які заважають їм здійснити доплати, і вирішити ці проблеми вже в найближчі дні", - сказано в ньому.

Невиплата надбавок за березень сталася, згідно з повідомленням, через юридичну колізію.

"Багато регіони керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Виплати за квітень відбуваються за іншою формулою - через підписані угоди з Національною службою здоров'я України. Для цього екстрена медична допомога, опорні лікарні, стаціонарні установи, які допомагають боротися з COVID-19 і мобільні бригади, які виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ", - сказано в повідомленні.

За словами Зеленського, відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями зараз невисокий.

"А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи", - сказав він.

Шмигаль також наголосив, що ситуація з доплатою має бути виправлена.

Як повідомляли Українські Новини, Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не розповіли, виплатили вони надбавку лікарям.

30 березня Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів встановити 300%-ву доплату до зарплати медиків, які брали участь у ліквідації захворювання коронавірусної інфекцією.

Після цього 30 квітня колектив Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест через низьку зарплату в 3-5 тисяч гривень в умовах пандемії коронавірусу.

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