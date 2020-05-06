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06 мая 2020, среда, 20:26 70
Президент 2020-05-06T20:27:11+03:00
Українські Новини
Зеленский пригрозил увольнением главам администраций, которые не рассчитались перед медиками

Зеленский пригрозил увольнением главам администраций, которые не рассчитались перед медиками

Кира Молчанова
Медицина, Медики, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Зарплаты медиков
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Пока Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, которые задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны получить доплаты за март до 9 мая, Президент Владимир Зеленский намерен лишить зарплат или уволить не рассчитавшихся с медиками глав областных государственных администраций.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Всем главам ОГА я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед медиками. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и по каждому медработнику о получении ими зарплаты и надбавок. В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА как минимум будут лишены зарплат, а возможно лишены своих должностей", - сказал он.

Президент отметил, что еще в середина апреля правительство перечислило деньги для выплат надбавок медикам, которые противодействуют коронавирусу, однако в отдельных областях деньги выплачены не были.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Верховная Рада поручила Кабинету Министров установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

Однако не все врачи получили обещанные деньги. В четверг, 30 апреля, коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии.

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