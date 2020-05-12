Франція продовжила надзвичайний стан до 10 липня, щоб запобігти другої хвилі епідемії COVID-19

Незважаючи на ослаблення карантину, Франція прийняла остаточне рішення про продовження надзвичайного стану до 10 липня. Відповідний закон прийнятий парламентом 9 травня, в суботу, через пандемію коронавірусу. Про це передає CNN.

Наголошується, що дане рішення прийнято з метою запобігання другої хвилі епідемії коронавірусу.

Згідно з проектом закону, заборонено проїзд далі, ніж на відстань 100 км від дому, продовжує діяти "масковий режим" у громадському транспорті, а також заборонено проведення зборів з понад 10 учасниками.

Закон був розглянутий Конституційним судом Франції в понеділок, який зняв деякі положення, дозволивши уряду призначати карантин для іноземних туристів без постанови судді.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 12 травня, у Франції зареєстровано понад 177 тисяч заражених коронавірусом, а також 26 тисяч летальних випадків.

Крім того, у Франції та ще двох країнах за порушення карантину виписали понад 2 млн штрафів.

Тим часом ВООЗ назвала п'ять методів лікування коронавірусу, які здатні полегшити перебіг хвороби, однак не вб'ю вірус повністю.