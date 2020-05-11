Сегодня Франция начала ослаблять карантин: что разрешено делать

Франция, которая хотела продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до 10 июля, с сегодняшнего дня, с 11 мая, начинает ослабление карантина. Об этом передает BFMTV.

Отмечается, что с сегодняшнего дня в стране разрешено передвигаться на автомобиле, а также гулять без специального разрешения. Кроме того, с 11 мая возобновляется работа некоторых школ, магазинов; общественный транспорт станет ездить более интенсивно.

В то же время, сохраняются ограничения собраний: одновременно могут собираться не более 10 человек. Также снова можно заниматься спортом в любое время суток без какого-либо разрешения.

Также отмечается, что для поездок на общественном транспорте потребуется сертификат от работодателя. Но это обязательство остается для тех, кто собирается пользоваться транспортом в час пик в столичном регионе - таким образом, приоритет отдается людям, которые едут на работу или по неотложным делам.

Кроме этого, в транспорте будет введен "масочный режим". В общественных местах это необязательно, но настоятельно рекомендуется.

Как сообщали Українські Новини, в Китае фиксируют новые вспышки коронавируса.

Кроме того, во Франции и еще двух странах за нарушение карантина выписали более 2 млн штрафов.