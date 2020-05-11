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  • В трех странах Европы за нарушение карантина выписали более 2 миллионов штрафов
11 мая 2020, понедельник, 15:10 120
Европа 2020-05-11T16:30:02+03:00
Українські Новини
В трех странах Европы за нарушение карантина выписали более 2 миллионов штрафов

В трех странах Европы за нарушение карантина выписали более 2 миллионов штрафов

Елизавета Кесельман
Франция, Италия, Испания, Штраф, Штрафы за нарушение карантина
Штраф. Фото: zib.com.ua
Штраф. Фото: zib.com.ua

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что Европа все еще не прошла пик коронавируса. Однако многие страны, несмотря на предупреждение ВОЗ, начали массовое послабление карантина. Тем временем, в трех европейских странах правоохранители выписали более 2 млн штрафов. Об этом передает издание NOS.

В частности, речь идет о Франции, Испании и Италии. Так, в Испании полиция за время карантина выписала 837 тысяч штрафов. Ежедневно выписывалось более 15 тысяч штрафов в день. Штрафы начинаются с 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, но могут доходить до 10 000 евро. В дополнение к штрафам было арестовано около 7500 испанцев.

В Италии в полномочия полцейских входит право проверять, соблюдаются ли правила карантина. До недавнего времени, даже в небольших деревнях, никто не выходил на улицу, потому что правоохранители могут оштрафовать не задумываясь. Нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3 месяцев тюрьмы.

"Итальянской полиции даже удалось проверить 270 000 человек за один день и выписать 16 000 штрафов. Это было на Пасху. С 11 марта по 3 мая 418 222 человека были оштрафованы за "неограниченный проезд". Штрафы варьировались от 206 до 3000 евро", - говорится в сообщении.

Во Франции люди должны иметь при себе разрешение, почему им можно быть на открытом воздухе. Если его нет, человек платит штраф в размере 135 евро. С середины марта до начала мая было выдано 915 000 штрафов. Это принесло французскому правительству более 123 миллионов евро. Адвокаты людей обратились в суд, считая такие действия неконституционными.

Как сообщали Українські Новини, в Украине штраф за нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен. 

Кроме того, 9 мая в Украине полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов.

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