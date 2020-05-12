У Києві можуть повернути карантинні обмеження через тиждень, - Кличко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозує посилення обмежень у разі погіршення показників захворюваності на коронавірус протягом тижня. Водночас, станом на 12 травня у Києві після зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Перший етап - це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться - іншого виходу, як повернутися до обмежень у нас не буде. Так, деякі, звичайно, можуть ігнорувати все. І ті, хто нехтує правилами і говорить про світову змову, будуть зовсім по-іншому вести себе в інфекційних відділеннях! І теж пред'являти претензії. Вже про те, що їм не надали допомогу", - сказав він.

Кличко зазначив, що багато киян самі для себе зняли обмеження.

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих "радощів життя" - та після Пасхи, і під час травневих свят. Днями було три вихідних. І в столиці відбувалися просто масові гуляння! Хоча ми і закликали дочекатися послаблень і дотримуватися правил безпеки. Деякі зараз запитують: а навіщо був потрібен карантин. Навіщо? Поясню ще раз. Ми його ввели вчасно! І не допустили стрімкого поширення вірусу інфекційного вибуху, як це сталося в інших країнах. У нас не стільки людей померло, не "лягла" медицина. І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти і звести нанівець всі зусилля - м'яко кажучи, нерозумно", - зазначив мер.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом.

Кількість хворих коронавірусом в Київській області 11 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 23 людини до 1 023, померлих - на 2 людини до 22.