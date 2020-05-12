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12 мая 2020, вторник, 12:12 228
Общество 2020-05-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
За сутки в Киеве 59 случаев коронавируса, среди них медики и трехмесячная девочка

За сутки в Киеве 59 случаев коронавируса, среди них медики и трехмесячная девочка

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 59 человек. В частности, среди инфицированных - 14 медиков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, выросло еще на 59 человек. Один случай - к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID 19. 38 человек умерли", - сказал Кличко.

Так, среди тех, кто заболели: 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также - трое мальчиков - 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра Киева, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.


Как сообщали Українські Новини, в Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом

Также сегодня 62-й день карантина. До его окончания осталось 10 дней.

 
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