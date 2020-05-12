В Киевской области снизилось количество новых зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 11 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 23 человека до 1 023, умерших - на 2 человека до 22, в то время, как в Киеве за сутки коронавирус зафиксировали у 59 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 11:00 12 мая 2020 года официально подтверждено 1 023 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 23 новых случая. За время пандемии умерло 22 человека", - сказано в нем.

Из заболевших за все время в Киевской области 160 человек являются медработниками, 93 - дети.

В Киево-Святошинском районе подтверждено 324 случая заболевания коронавирусом - в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Круглик, Михайловка-Рубежовка, Личанка, Вита Почтовая, Святопетровское, Ходосовка, Мироцкое, Хотов и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 195 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине, Григоровке, Матяшевке, с. Перше Травня, Халепье, Триполье, Жуковке и Гусачевке.

Также 48 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 38 - в Борисполе, по 33 случая - в Броварах и Кагарлыке, 31 - в Бориспольском районе, по 30 случаев - в Ирпене и Кагарлыкском районе, по 24 - в Белой Церкви и Буче, по 20 случаев - в Фастове и Васильковском районе, 18 - в Василькове, 17 - в Вышгороде, 13 - в в Вышгородском районе, 12 - в Макаровском районе, 11 - в Коцюбинском, 8 - в Гостомеле, по 7 случаев - в Переяславе, в Барышевском, Белоцерковском, Бородянском, Переяслав-Хмельницком и Ставищенском районах, по 6 - в Рокитном и Богуславском районе, 4 - в Ворзеле, по 3 случая - в Володарке, Бородянке, Фастовском, Рокитнянском и Мироновском районах, по 2 случая - в Яготине, Богуславе, Глевахе, Иванкове, Сквирском, Згуровском, Полесском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ставище, Макарове, Березани, Барышевке и Таращанском районе.

188 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении, 835 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 173 человек выздоровели, 16 из которых - дети.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 200 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 35 сообщения о подозрении на коронавирус.

Медицинское наблюдение установлено за 5 282 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, 11 мая в Киевской области было официально подтверждено 1000 случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, в Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом.