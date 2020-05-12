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12 травня 2020, вівторок, 15:11 5
Фінанси 2020-05-12T15:13:06+03:00
Українські Новини
Гривня підвищилася в ціні. Курс НБУ на 13 травня

Гривня підвищилася в ціні. Курс НБУ на 13 травня

Елена Новикова
НБУ, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс НБУ
Курс НБУ

В той час, як у вівторок, 12 травня, долар подорожчав в обмінних пунктах київських бакнов, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13 травня, на 0,47 коп. до 26,8093 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 12 травня, на 1,43% до 26,8140 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Раніше повідомлялося про те, що експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

Крім того, економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

Також середній курс купівлі євро підвищився на 3,39 коп. до 28,7219 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,36 коп. до 29,2865 UAH/EUR.

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