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12 травня 2020, вівторок, 14:04 12
Суспільство 2020-05-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
Показники Covid-19 дозволяють розглядати пом'якшення карантину, – Зеленський

Показники Covid-19 дозволяють розглядати пом'якшення карантину, – Зеленський

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, пом'якшення карантину
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що нинішні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють планувати майбутні етапи пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: згідно з нею показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", - сказав він на традиційній селекторній нараді з представниками уряду та правоохоронних органів.

На нараді обговорювалися заходи, які роблять інші країни для безпечного виходу з карантину, і можливі етапи пом'якшення обмежень в Україні.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантину, хоча і з ослабленнями", - сказано в повідомленні.

Також на нараді повідомили, що свою роботу відновили 569 продуктових ринків.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням ряду обмежень з 11 травня.


Крім того, Шмигаль заявив, що 22 травня - не кінцева дата закінчення карантину.

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