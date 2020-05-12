Показники Covid-19 дозволяють розглядати пом'якшення карантину, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що нинішні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють планувати майбутні етапи пом'якшення карантину. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини. "Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: згідно з нею показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", - сказав він на традиційній селекторній нараді з представниками уряду та правоохоронних органів. На нараді обговорювалися заходи, які роблять інші країни для безпечного виходу з карантину, і можливі етапи пом'якшення обмежень в Україні. "Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантину, хоча і з ослабленнями", - сказано в повідомленні. Також на нараді повідомили, що свою роботу відновили 569 продуктових ринків. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням ряду обмежень з 11 травня.Крім того, Шмигаль заявив, що 22 травня - не кінцева дата закінчення карантину.