У Києві почали працювати 27 ринків

27 продовольчих ринків почали працювати в Києві, в той час, як з 12 травня у столиці почали послаблювати карантин.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З сьогоднішнього дня в столиці розпочався перший етап ослаблення обмежень. Працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе і ресторанів, невеликі виробництва, деякі інші установи, про які ми говорили. Відкрилися також 27 продовольчих ринків. Я хочу підкреслити, що для роботи всіх підприємств прописаний чіткий регламент і правила безпеки, які повинні дотримуватися всі без винятку", - сказав він.

Кличко також зазначив, що послаблення у місті будуть вводитися поступово.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатувала, що станом на 7 травня в Україні відновили роботу 562 продовольчих ринки.



Крім того, ринкам щодня будуть видавати дозвіл на роботу після перевірки.