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12 травня 2020, вівторок, 13:36 8
Суспільство 2020-05-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві почали працювати 27 ринків

У Києві почали працювати 27 ринків

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ
Ринок
Ринок

27 продовольчих ринків почали працювати в Києві, в той час, як з 12 травня у столиці почали послаблювати карантин.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З сьогоднішнього дня в столиці розпочався перший етап ослаблення обмежень. Працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе і ресторанів, невеликі виробництва, деякі інші установи, про які ми говорили. Відкрилися також 27 продовольчих ринків. Я хочу підкреслити, що для роботи всіх підприємств прописаний чіткий регламент і правила безпеки, які повинні дотримуватися всі без винятку", - сказав він.

Кличко також зазначив, що послаблення у місті будуть вводитися поступово.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатувала, що станом на 7 травня в Україні відновили роботу 562 продовольчих ринки.


Крім того, ринкам щодня будуть видавати дозвіл на роботу після перевірки.

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