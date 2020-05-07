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07 мая 2020, четверг, 22:33 168
Экономика 2020-05-07T22:34:29+03:00
Українські Новини
В Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка, - Госпродпотребслужба

В Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка, - Госпродпотребслужба

Надежда Комендантова
Карантин, госпотребслужба, Продуктовые рынки, Открытие рынков, послабление карантина
Рынок
Рынок "Базар" на "Лесной".

В то время, как в Украине закрылись 88 рынков из-за нарушенийГосударственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что по состоянию на 7 мая в Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7 мая специалисты Госпродпотребслужбы проверили 587 агропродовольственных рынков, начало свою деятельность - 562, были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 29 (Закарпатская область - 1, Николаевская - 2, Харьковская - 2 и  Киев - 24). За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти (Винницкая - 1, Харьковская - 3)", - говорится в нем.

Согласно сообщению, за период с с 1 по 7 мая по результатам проведенных мероприятий государственного надзора (контроля) за нарушение требований противоэпидемических мероприятий специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы выдали 426 предписаний (распоряжений, предложений), составили 37 протоколов, в 212 случае по данному вопросу информировались органы местной власти и в 195 случаях проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер.

Как сообщали Українськi Новини, на Киевщине после карантина заработали 13 продуктовых рынков.

Также мы писали, какие правила нужно соблюдать при открытие рынков.

Кроме того, утром 7 мая 10 продовольственных рынков начали работать в Киеве. 

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