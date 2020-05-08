Что изменится в Киеве с 12 мая. Полный перечень послаблений в столице

С 12 мая в Киеве планируется введение первого этапа послаблений ограничительных мер. Об этом сегодня, 8 мая, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, Кличко напомнил, какие именно послабления ожидают жителей столицы с 12 мая.

В Киеве планируют открыть:

непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2);

парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);

парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц;

временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).

Кроме того, смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также - автокинотеатр, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов.

Также он подчеркнул, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - он либо не заходит в помещение. Или это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - отметил мэр столицы.

Он отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры. А также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

Как сообщали Українські Новини, парикмахерские и салоны красоты в Киеве повышать цены пока не будут, но все даты уже расписаны.

Также на следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности.