Что изменится в Киеве с 12 мая. Полный перечень послаблений в столице

С 12 мая в Киеве планируется введение первого этапа послаблений ограничительных мер. Об этом сегодня, 8 мая, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Так, Кличко напомнил, какие именно послабления ожидают жителей столицы с 12 мая. В Киеве планируют открыть: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2); парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). Кроме того, смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также - автокинотеатр, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов. Также он подчеркнул, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным. "Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - он либо не заходит в помещение. Или это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - отметил мэр столицы. Он отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры. А также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха. Как сообщали Українські Новини, парикмахерские и салоны красоты в Киеве повышать цены пока не будут, но все даты уже расписаны. Также на следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности.